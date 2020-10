Länderspiele im Überblick : Kantersieg für Frankreich, nur Unentschieden für Deutschland

Auch die Nations-League-Gegner der Schweiz haben am Mittwoch Testspiele ausgetragen. Die Ukraine verliert dabei haushoch, Deutschland und Spanien kommen zu zwei Remis.

Ex-Weltmeister Spanien, gegen den die Schweiz am Samstag spielt, kam in Lissabon nicht über ein 0:0 bei Europameister Portugal hinaus. Deutschland, Schweizer Gegner am kommenden Dienstag, bleibt im Jahr 2020 indes ohne Sieg. Nach zwei Remis in der Nations League kam das Team von Jogi Löw gegen die Türkei nicht über ein 3:3 hinaus. Kurz für dem Pausenpfiff erzielte Julian Draxler (45.+1) nach Vorlage von Kai Havertz die 1:0-Führung. In der 49. Minute glich Ozan Tufan für die Türkei aus. Auswahl-Debütant Florian Neuhaus traf in der 58. Minute zum 2:1, ehe Efecan Karaca (67.) erneut ausglich. Luca Waldschmidt (81.) sorgte für das 3:2, Kenan Karaman (90.+4) für den 3:3-Endstand.