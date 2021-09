Trotz hohen Fallzahlen - Kanti Frauenfeld drängt Schüler für menschliche Sonne zusammen

Am 16. August formte die Kantonsschule Frauenfeld mit allen Schülerinnen und Schülern eine Sonne.

Die Fallzahlen in der Schweiz steigen wieder, die Intensivstationen nähern sich ihrer Auslastungsgrenze. Im Kanton Thurgau mussten bereits Patienten in andere Kantone verlegt werden. Unter diesen Umständen erscheint die Aktion der Kantonsschule Frauenfeld im Thurgau merkwürdig: Zum Schulstart am Montag, 16. August, versammelte man alle rund 600 Schülerinnen und Schüler auf dem hauseigenen Sportplatz. Nach einer Ansprache der Rektorin wurden die Jugendlichen mittels Flaggen instruiert, eine ganz besondere Formation einzunehmen, wie im Video unten zu sehen ist. Das Resultat: Eine aus Menschen bestehende Sonne zierte den Sportplatz. Masken kamen dabei keine zum Einsatz.