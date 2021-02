Markus Häni sprach an einer Veranstaltung und zeigte sich mit den Corona-Massnahmen nicht einverstanden.

Offenbar kam es bereits in der Vergangenheit zu Ungereimtheiten zwischen ihm und der Schulleitung.

Ein Lehrer der Kantonsschule Wohlen hat nach seiner Rede an einer Corona-Demo seinen Job verloren.

«Als Lehrer habe ich das Recht, Massnahmen zu kritisieren und zu hinterfragen, wenn sie nicht in Ordnung sind», sagte Markus Häni, Lehrer an der Kantonsschule Wohlen, während einer Demonstration gegen die Corona-Massnahmen. In seiner Rede ermutigte der Lehrer Kinder, ihre Masken abzulegen und sich zu umarmen.