Kia EV5: Kommt der Kantige Kompakt-SUV auch zu uns?

Mit dem riesigen SUV EV9 hat Kia gezeigt, wie die Koreaner ihre Elektromodelle in Zukunft gestalten wollen. Während dieses neue Markenflaggschiff in Europa kurz vor der Markteinführung steht, hat die Hyundai-Tochter nun in China die Serienversion des deutlich kleineren EV5 präsentiert, der wie ein geschrumpfter EV9 aussieht. Wie beim grossen Vorbild bietet der 4,62 Meter lange Fünftürer ein kantiges Design, in die Türen eingelassene Griffe und zeichnet sich durch markante LED-Lichtstreifen in Front und Heck aus.