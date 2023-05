Schweiz: Immer mehr Menschen arbeiten Teilzeit

1 / 3 Arbeiten? Ja, aber nicht bis zum Umfallen. Immer mehr Menschen arbeiten deswegen in Teilzeit. IMAGO/Westend61 Auch der Trend zum Homeoffice hat, vor allem durch die Pandemie, deutlich zugenommen. IMAGO/Westend61 Viele Menschen wollen auf ausreichend freie Zeit nicht mehr verzichten. Entspannung, wie hier am Zürisee, gehört einfach dazu. imago/Westend61

Darum gehts Immer mehr Menschen arbeiten in Teilzeit – darauf deuten Auswertungen des «Tages-Anzeiger» hin.

Beispielsweise sind freitags deutlich weniger Menschen unterwegs und die Kantinen sind leerer.

Das hat Auswirkungen auf das bestehende Angebot.

Work-Life-Balance, Me-Time, Selbstfürsorge – das sind Begriffe, die in den vergangenen Jahren vor allem für die jüngeren Generationen immer wichtiger geworden sind. Für die typischen «Boomer» war Arbeit in erster Linie Pflichterfüllung – es gehörte zum guten Ton, auch mal Überstunden anzuhäufen. In den letzten Jahren hat sich die Arbeitsmentalität merklich verändert, und mit ihr der Trend zur Teilzeit-Arbeit. Da es allerdings keine offiziellen Daten zum Beschäftigungsgrad der Schweizer Bevölkerung gibt, hat der «Tages-Anzeiger» die Auslastung verschiedener Infrastrukturen wie Kantinen, Kitas und ÖV analysiert – und die Ergebnisse überraschen kaum.

Beispielsweise beim Thema Verkehr: In Zürich gibt es insgesamt 26 Messstellen, die die Anzahl an Fussgängern und Velofahrern zählen. Betrachtet man den Zeitraum von April 2022 bis März 2023, fällt direkt auf, dass freitags durchschnittlich deutlich weniger Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind als beispielsweise dienstags bis donnerstags, mit 37’240 Bewegungen nämlich 15 Prozentpunkte weniger als am Dienstag.

Auch die Anzahl der Pendlerinnen und Pendler am Bahnhof Hardbrücke zeichnet ein ähnliches Bild: Während freitags dort durchschnittlich nur 46’763 Personen pro Tag unterwegs sind, erreichen sie am Dienstag mit 53’984 Personen einen absoluten Peek. Das kann man so interpretieren, dass entweder freitags deutlich mehr Menschen freimachen oder aber im Homeoffice sind. Allerdings deutet die deutlich geringere Kita-Nutzung, ebenfalls am Freitag, in Richtung «freimachen». Denn wenn Arbeitnehmende im Homeoffice sind, schicken sie laut dem Betreiber Kibesuisse ihre Kinder in die Kita.

Freitags bleiben die Kantinen leer

Freitags herrscht also deutlich weniger Betrieb – egal, wo. Der «Tages-Anzeiger» fragte ebenfalls bei verschiedenen Kantinenbetreibern nach: «An gewissen Standorten ist an Freitagen bei uns wenig los. Dort bieten wir dann beispielsweise nur noch ein statt mehrerer Menüs an», sagt Stephanie Sanders von der SV Group. Aber auch an Montagen gebe es eine deutlich geringere Nachfrage. Das Unternehmen hat insgesamt 293 Kantinenstandorte in der Schweiz. Auch bei einem anderen Kantinenbetreiber tönt es ähnlich.

Aber noch etwas anderes spricht dafür, dass viele Arbeitende den Freitag nutzen, um bequem ins lange Wochenende zu starten: Der Berner ÖV wird freitags während der üblichen Stosszeiten, also gegen sieben Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags, viel weniger genutzt als an anderen Wochentagen. Dafür gibt es nur freitags einen deutlichen Anstieg zwischen den Stosszeiten. Bei Bernmobil deutet man das als deutliches Zeichen dafür, dass viele Personen freihaben und deswegen ausserhalb der Rushhour unterwegs sein können. Daher überlegt man schon, bei gewissen Buslinien freitags die Taktung zu ändern.