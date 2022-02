Neue Absenzenregelung  – «Kantischüler könnten Jokertage für Teilnahme an Demos nutzen»

1 / 4 Für Klimastreiks wie hier im Mai 2019 in St. Gallen könnten Kantischüler und -schülerinnen künftig Jokertage nutzen. 20min/jeb Der Gesetzesvorschlag ist eine Reaktion auf Ansprüche der Klimajugend bezüglich der Klimastreiks. 20min/jeb Als die Klimastreiks aufkamen, wurden Absenzen zuerst von den Rektoraten bewilligt, später mussten sich Schülerinnen und Schüler vom Unterricht befreien lassen … 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Die St. Galler Regierung schickt einen Nachtrag zum Mittelschulgesetz in die Vernehmlassung.

Es geht um Absenzenregelungen an den Mittelschulen.

Der Gesetzesvorschlag ist eine Reaktion auf Ansprüche der Klimajugend bezüglich der Klimastreiks.

Neu soll es an den Mittelschulen Jokertage geben, wie es sie bereits auf Primar- und Oberstufe gibt.

Vor rund drei Jahren kamen in St. Gallen und anderen Städten die Klimastreiks «Friday for Future» auf. Nach dem Vorbild von Greta Thunberg blieben Schülerinnen und Schüler dem Unterricht fern und demonstrierten fürs Klima. Das führte teilweise zu Problemen bezüglich unentschuldigter Absenzen im Unterricht. Deshalb wurde im Kantonsrat eine Motion eingereicht, die präzisere Regeln zum Urlaub im Mittelschulgesetz verlangte. Dazu hat die Regierung Vorschläge erarbeitet, welche nun in die Vernehmlassungen gehen, wie die St. Galler Staatskanzlei gestern mitteilte.

Ferien für Nachhilfe nutzen

Vorgeschlagen werden etwa zwei Jokerhalbtage an den Mittelschulen, sprich an den Kantis sowie Fach-, Wirtschafts- und Informatikmittelschulen. Bisher kennt man im Kanton St. Gallen Jokertage nur auf Primar- und Sekundarstufe. «Die Jokertage könnte man dann für Teilnahme an Demonstrationen einsetzen», sagt Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen.

Auch weitere mögliche Neuerungen werden in den Gesetzesvorschlag gepackt. Zum Beispiel, dass Rektorinnen und Rektoren die Möglichkeit bekommen sollen, bis zu acht Ferienwochen der Gesamtschulzeit in obligatorische Schulzeit umwandeln zu können. «Diese können zum Beispiel für obligatorische Sprachaufenthalte genutzt werden», sagt Cassidy. Denkbar seien auch Nachhilfewochen, wenn beispielsweise jemand seine Leistungen in Mathe verbessern muss. «Statt Nachhilfelektionen auf das ganze Schuljahr verteilt könnten sogenannte Lift-Kurse zum Tragen kommen, die in einer Ferienwoche stattfinden», sagt Cassidy.

Vernehmlassung startet

Nun läuft die Vernehmlassung zum Nachtrag zum Mittelschulgesetz. Parteien und Verbände können zum Vorschlag Stellung nehmen, heisst es im Communiqué. Der Kantonsrat werde die Vorlage voraussichtlich noch in diesem Jahr beraten. Der Nachtrag soll auf Beginn des Schuljahres 2023/24 in Vollzug treten.

