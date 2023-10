In Aarau ist eine Pizzeria dreimal durch die Lebensmittelkontrolle gerasselt. Obwohl die verantwortliche Person von der Staatsanwaltschaft zur Rechenschaft gezogen wurde, bleibt das Restaurant weiterhin in Betrieb, da die festgestellten Probleme mittlerweile behoben worden seien. Das berichtet ArgoviaToday. Die Mängelliste ist höchst unappetitlich: Es wurde Schimmel an der Pizzastation festgestellt, falscher Käse sei serviert und die Mindesthaltbarkeit überschritten worden. Aufgrund wiederholter Verstösse gegen das Lebensmittelgesetz ist die verantwortliche Person zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Franken verurteilt worden. Zusätzlich fallen Gebühren in Höhe von 600 Franken an.



Der Name des betroffenen Betriebs wird von den Behörden nicht öffentlich genannt. Das ärgert andere Gastronominnen und Gastronomen in der Aargauer Hauptstadt. «Für uns ist die Situation eher schwierig. Es könnte ja auch sein, dass Gäste denken, wir seien die betreffende Pizzeria. Das ist schon nicht angenehm für uns», sagt Natascha Zimmerli, Restaurationsfachfrau einer Pizzeria, gegenüber TeleM1. Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger sagt: «Hygiene ist natürlich ein wichtiger Punkt in der Gastronomie, dem man Sorge tragen muss. Es braucht einen dauernden Prozess, alles muss zu jeder Zeit sauber sein.» Auch er sagt, dass bei einem solchen Fall das Image der gesamten Branche leide.