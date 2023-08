Das denkt ihr über die Kürzung der Ergänzungsleistungen von Hans Mäder (89)

Hier liest du, was die Community darüber denkt.

Hans Mäder (89) lebt seit zwei Jahren in Bern in einem kleinen Studio mit Kochnische. Dieses ist an ein Pflegeheim angeschlossen. Kostenpunkt: 1200 Franken Miete pro Monat. Da seine AHV-Rente nicht reicht, hat Mäder Anrecht auf Ergänzungsleistungen. Kürzlich wurden ihm die Beiträge von der Ausgleichskasse des Kantons Bern gekürzt – mit einschneidenden Folgen. Die Ausgleichskasse begründet die Kürzung damit, dass es sich bei der Wohnung um eine Wohngemeinschaft (WG) handelt, die tiefere Ergänzungsleistungen erhält.