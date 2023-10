Kanton Bern: Fake-Polizist belästigt Frau sexuell

Im Oktober 2022 sass sein Opfer A.M.* zusammen mit ihrem Freund in dessen parkierten Auto bei einem Restaurant im Raum Bern, wie in einem Strafbefehl steht, der 20 Minuten vorliegt. J.G. gelang es, sie davon zu überzeugen, er sei Polizist und führe eine Ausweiskontrolle durch und brauche dazu ihren Reisepass. Weil dieser sich in der Wohnung von A.M.s Schwester befand und der Mann «polizeiliche Befugnisse» vortäuschte, stieg sie aus dem Auto ihres Freundes aus und zu J.G. ins Auto.