Kanton Bern: Frau fackelt mit Gasbrenner Thuja-Hecke ab

Als eine Bernerin mittels Gasbrenner Unkraut beseitigen wollte, setzte sie die Thuja-Hecke und das Gartenhaus ihres Nachbarn in Brand. Dafür wurde sie per Strafbefehl verurteilt.

1 / 3 Die Bernerin wollte nur das Unkraut tilgen, setzte aber auch die benachbarte Thuja-Hecke in Brand. (Symbolbild) imago images/gina_sanders Auch das dahinterstehende Gartenhaus ging in Flammen auf. (Symbolbild) unsplash Die Staatsanwaltschaft hat die Frau wegen fahrlässigen Verursachens einer Feuersbrunst schuldig gesprochen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Eine Frau aus dem Kanton Bern wollte mit einem Gasbrenner ihr Unkraut tilgen.

Dabei kam sie zu nahe an die Thuja-Hecke des Nachbarn. Die Pflanzen und das dahinterstehende Gartenhaus gingen in Flammen auf.

Die 65-Jährige wurde wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst schuldig gesprochen.

Fachleute raten zur Vorsicht mit den Abflammgeräten – gerade bei Trockenheit.

Unkrautzupfen gehört zu den eher unliebsamen Gartenarbeiten. Hobbygärtner setzen deshalb auf Gasbrenner, mit denen sie das lästige Grün abflammen können. Dass dies mitunter gefährlich werden kann, bekam eine 65-jährige Frau aus dem Raum Bern zu spüren: Weil sie sich beim Hantieren mit dem Gerät allzu unvorsichtig anstellte, fing die Thuja-Hecke auf dem benachbarten Grundstück Feuer. In der Folge griffen die Flammen auf das dahinterstehende Gartenhaus über. Mithilfe mehrerer Anwohner und von vier Feuerlöschern konnte das Feuer schliesslich gelöscht werden. Sachschaden: etwa 5000 Franken.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Frau wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst zu einer Geldstrafe verurteilt. Diese wurde bedingt ausgesprochen, unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. Bezahlen muss die Beschuldigte hingegen Gebühren in Höhe von 500 Franken.

Der vorliegende Brand ist nicht der einzige, der durch unsachgemässes Vorgehen mit einem Gasbrenner verursacht wurde. Ebenfalls im vergangenen Juni zündete ein Rentner in Widnau SG aus Versehen eine Hecke an, als er ungewollte Pflanzen in einem Sandkasten vernichten wollte. 2017 kam es in Zofingen gar zu einem Grossbrand, bei dem eine Scheune und ein Wohnhaus eines ehemaligen Industriellenanwesens zerstört wurden.

Hitze wird oft unterschätzt

Marcel Haas, Geschäftsführer der Haas Gartenbau AG in Bern und Bremgarten, waren bislang zwar keine Brände bekannt, die durch Unkrautbrenner verursacht wurden. Gerade bei starker Trockenheit bestehe jedoch die Gefahr, dass auch mal «mehr abbrennt als gewollt», sagt der Gartenbautechniker HF. Dies zeige sich zuweilen gut an den Strassenrändern: Nachdem das «Gjätt» – so die berndeutsche Bezeichnung für das Unkraut – abgeflammt worden sei, würden die angrenzenden Heckenpflanzen Verbrennungen aufweisen. Generell werde die heisse Luft, die neben der Flamme aus dem Brenner ströme und ungewollte Schäden verursachen könne, gerne unterschätzt, so Haas.

Beat Tschannen, Geschäftsleiter von Tschannen Gartenbau in Murzelen bei Bern, stellt zudem fest, dass Privatanwender die Flamme oftmals viel zu lange auf das Unkraut halten, bis dieses komplett verbrennt. Das sei nicht nötig, erhitze der Gasbrenner die Pflanze doch so stark, dass sie nach wenigen Tagen eingehe.

Auch was die Nachhaltigkeit anbelangt, sind die Abflammgeräte nicht die beste Wahl. «Sie behandeln die Pflanzen nur an der Oberfläche, die Wurzeln bleiben intakt. Deshalb schlägt das Unkraut relativ schnell wieder aus», erklärt Haas. Beim Ausjäten von Hand komme dagegen auch die Wurzel mit. Ausserdem würden Gasbrenner aufgrund ihres CO2-Ausstosses die Umwelt belasten.

Wann Gasbrenner sinnvoll sind

Nichtsdestotrotz hätten Unkrautbrenner in manchen Situationen ihre Berechtigung, betont Haas. Sinnvoll seien sie beispielsweise bei der Behandlung grösserer Flächen oder bei Pflaster- und Verbundsteinbelägen, wo das Unkraut fest in den Fugen verwurzelt sei. Wer jedoch das Unkraut aus einem kleinen Kiesbett entfernen will, so wie die Frau im vorliegenden Fall, dem oder der empfiehlt Haas das manuelle Ausjäten mittels Lockerungsgabel – insbesondere dann, wenn sich unmittelbar dahinter eine Thuja-Hecke befinde.

Eine umweltschonendere und zugleich weniger gefährliche Methode als der Gasbrenner ist übrigens die Unkrautbeseitigung mittels Heisswasser-Hochdruckreiniger. Tschannen schränkt jedoch ein, dass die Geräte aufgrund ihrer Grösse nicht für den Heimgebrauch geeignet sind – hier müssten schon die Gartenbau-Profis ran.

