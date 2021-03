Ab 3. Mai will der Kanton Bern Massentests an Berner Schulen durchführen.

Der Kanton Bern macht vorwärts bei den geplanten Corona-Massentests an Schulen. Bereits diese und nächste Woche finden erste Pilotversuche in Volks- und Berufsfachschulen sowie einem Gymnasium statt. In insgesamt 24 Schulklassen im Kanton Bern werden alle Schülerinnen und Schüler in Rahmen eines neuen Systems auf Covid-19 getestet. Diese ersten Versuche dienen als Vorbereitung für die geplanten Massentests an Schulen, welche ab Mai im ganzen Kanton Bern durchgeführt werden sollen. 160’000 Kinder und Lehrkräfte sollen ab dem 3. Mai wöchentlich auf Covid-19 getestet werden.