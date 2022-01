Repetitive Tests an Schulen : «Kanton Bern hält Ausbruchstesten weiter für die geeignetere Massnahme»

Berner Schulen können ab nächster Woche wieder selbständig Massentests durchführen. Der Kanton rechnet indes nicht mit einem Ansturm.

«Schulen auf Support der Gemeinden angewiesen»

Kanton glaubt nicht an Ansturm auf Massentests

Bereits haben sich erste Gemeinden für eine Rückkehr in den alten Modus ausgesprochen. So werden etwa die Könizer Schulen auf repetitive Tests umstellen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Auch in Wohlen bei Bern wolle man das Angebot des Kantons nutzen, sagt Gemeindepräsident Bänz Müller auf Anfrage: «Wir sind der Überzeugung, dass bei einer genügend grossen Teilnehmerquote das repetitive Testen mehr bringt als das Ausbruchstesten.»