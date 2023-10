Schweiz: Epizootische Hämorrhagische Krankheit bei Kalb nachgewiesen

1 / 3 Bei einem Kalb im Kanton Bern wurde die Epizootische Hämorrhagische Krankheit EHD nachgewiesen. (Symbolbild) IMAGO/Winfried Rothermel Die Krankheit breitet sich seit 2022 in Europa aus. Zu Ausbrüchen kam es bisher in Spanien, Portugal, Italien und Frankreich. IMAGO/Winfried Rothermel Mit dem Auftreten dieses Falls gilt die Schweiz nicht mehr als EHD-frei. IMAGO/Wilhelm Mierendorf

Darum gehts Die von Mücken übertragene Epizootische Hämorrhagische Krankheit ist zum ersten Mal in der Schweiz nachgewiesen worden.

In der Schweiz gehöre EHD zur Kategorie der zu bekämpfenden Tierseuchen.

Mit dem Auftreten dieses Falls gilt die Schweiz nicht mehr als EHD-frei, was zu Einschränkungen im internationalen Handel mit Nutztieren und deren Samen führt.

Die Veterinärbehörden haben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Wohlen bei Bern die Epizootische Hämorrhagische Krankheit EHD bei einem Kalb nachgewiesen. Es handle sich um den ersten bestätigten EHD-Fall in der Schweiz. Die Krankheit wird durch Mücken übertragen und befällt vor allem Hirsche und Rinder. Sie ist für den Menschen nicht gefährlich, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Mittwoch mitteilt.

Die von Mücken (Gnitzen) übertragene Krankheit kann plötzliches hohes Fieber, Teilnahmslosigkeit, Blutungen an verschiedenen Körperstellen und Fressunlust verursachen. Blutiger Durchfall kann ebenfalls auftreten. «Viele Fälle, wie auch der aktuelle im Kanton Bern, verlaufen jedoch mild. Von den Nutztieren sind die Rinder am stärksten betroffen, wobei die klinischen Symptome der EHD nicht von denjenigen der Blauzungenkrankheit zu unterscheiden sind. Schafe und Ziegen können ebenfalls angesteckt werden, zeigen aber selten erkennbare Symptome», so das BLW weiter.

Einschränkungen für den internationalen Handel

In der Schweiz gehöre EHD zur Kategorie der zu bekämpfenden Tierseuchen. Deren Einschleppung und Etablierung sei möglich, solange empfängliche Tiere als auch Überträgertiere vorhanden seien. Die grösste Gefahr liege dabei in der Ausbreitung infizierter Mücken. Die Sterblichkeit bei Nutztieren sei sehr gering. Es bestehe also keine Verpflichtung, das infizierte Tier zu töten, sofern es nicht schwer erkrankt. Dasselbe gelte für die übrigen Tiere des Betriebs.



Mit dem Auftreten dieses Falls gelte die Schweiz nicht mehr als EHD-frei, was zu Einschränkungen im internationalen Handel mit Nutztieren und deren Samen führe. Die Krankheit breitet sich seit 2022 in Europa aus. Zu Ausbrüchen kam es bisher in Spanien, Portugal, Italien und Frankreich.

Kein Impfstoff zugelassen

Zurzeit sei weder in der Europäischen Union noch in der Schweiz ein Impfstoff gegen EHD zugelassen. Die Tierseuche unterliege der Meldepflicht. Seuchenfälle und verdächtige Anzeichen müssen dem Tierarzt oder der Tierärztin gemeldet werden. Sie sei für den Menschen ungefährlich: Weder sei sie übertragbar noch stelle der Verzehr von Produkten, die von einem infizierten Tier stammen, eine Gefahr dar.