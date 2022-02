Konversionstherapien – Kanton Bern lehnt Motion zu Verbot von «Homo-Heilungen» ab

In «Konversionstherapien» wird versucht, Schwule, Lesben und trans Menschen zu «heilen». Dies will die Motion im Kanton Bern künftig verbieten. Zudem sieht sie vor, eine gesetzliche Grundlage für den besonderen Schutz der sexuellen Selbstbestimmung homosexueller Menschen zu schaffen und Versuche jeglicher sexuellen Umorientierung durch Dritte unter Strafe zu stellen.

Antwort sei widersprüchlich

Wie der Regierungsrat in seiner Antwort auf die Motion schreibt, seien in den letzten Jahren keine Meldungen beim kantonsärztlichen Dienst über derartige «Therapien» eingegangen. Dabei sei es eigentlich klar, dass derartige Vorfälle auch nicht an diese Stelle gelangen würden, so Linder zu 20 Minuten. «Es handelt sich bei dem Dienst ja nicht um eine Meldestelle.»