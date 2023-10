Kanton Bern: Parteien sollen künftig ihre Wahlkampf-Budgets offenlegen 

Der Regierungsrat schickt eine entsprechende Gesetzesänderung in die Vernehmlassung.

Der Kanton Bern will erstmals Transparenzpflichten bei der Politikfinanzierung von kantonalen Wahlen und Abstimmungen einführen.

Damit setzt er die Forderung einer Motion um, die der Grosse Rat in der Wintersession 2021 überwiesen hat.

Der Regierungsrat schickt eine entsprechende Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte bis am 22. Januar 2024 in die Vernehmlassung.

Mit der Revision des Gesetzes über die politischen Rechte will der Kanton Bern erstmals Transparenzpflichten bei der Politikfinanzierung von kantonalen Wahlen und Abstimmungen einführen. «Neu sollen Kampagnen von mehr als 20’000 Franken für die Wahl in den Regierungsrat und den Grossen Rat und für kantonale Volksabstimmungen gegenüber der Öffentlichkeit offengelegt werden müssen», teilt der Regierungsrat am Dienstag mit.