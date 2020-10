Süsses oder Saures? : Kanton Bern rät «dringend» von Halloween-Rundgängen ab

Darf man in der aktuellen Situation Halloween feiern? Der Kanton Bern findet Nein: Er ruft zum Verzicht auf Strassentreffen und Tür-zu-Tür-Rundgänge auf.

«Die Verbreitung des Corona-Virus kann nur eingedämmt werden, wenn die gesamte Bevölkerung dazu beiträgt, die Möglichkeiten einer Ansteckung zu verringern», heisst es in der Mitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion.

So auch im Kanton Bern. Er rät «dringend»von Halloween-Strassentreffen und Tür-zu-Tür-Rundgängen ab.

Am Samstag ist Halloween. Vielerorts dürfte das Grusel-Fest aber ins Wasser fallen.

Samstagnacht ist es wieder soweit: Halloween steht vor der Tür. Als Geister, Hexen, Zombies oder Vampire verkleidete Kinder ziehen um die Häuser und betteln um Süssigkeiten. Doch darf oder sollte man in der aktuellen Situation überhaupt auf «Süsses oder Saures»-Tour gehen?

Zumindest nicht, wenn es nach dem Kanton Bern geht. Er rät «dringend»von Halloween-Strassentreffen und Tür-zu-Tür-Rundgängen ab. «Die Verbreitung des Corona-Virus kann nur eingedämmt werden, wenn die gesamte Bevölkerung dazu beiträgt, die Möglichkeiten einer Ansteckung zu verringern», heisst es in der Mitteilung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion.

Kontakte reduzieren

Man sei sich bewusst, dass die Corona-Massnahmen zu grossen Einschränkungen im Privatleben führten. «Es ist in der momentanen Lage aber nicht zu empfehlen, sich in gemischten Gruppen ausserhalb des gewohnten sozialen Umfelds zu bewegen», schreibt der Kanton weiter. Die Anzahl der sozialen Kontakte solle so gering wie möglich gehalten werden.