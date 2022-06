Legale Cannabis-Abgabe: Kanton Bern schiebt Joints aus der Apotheke den Riegel vor

Nun aber hat das Projekt einen massiven Dämpfer erlitten: Der Berner Regierungsrat lehnt die Abgabe von Betäubungsmitteln zu nicht-medizinischen Zwecken in Apotheken ab und unterstützt damit eine Motion aus den Reihen von SVP und EDU. Die negativen Auswirkungen des Cannabis-Konsums seien seit vielen Jahren bekannt, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf den im letzten März eingereichten Vorstoss.

Seit Mai 2021 darf hierzulande Cannabis in Pilotversuchen kontrolliert abgegeben werden. Die Berner Kantonsregierung ist hingegen der Ansicht, dass Gras in Apotheken nichts verloren habe: Deren Aufgabe bestehe «in der Abgabe von Heilmitteln und nicht in der Abgabe von Suchtmitteln zu deren Konsum». Die Gemeinden, die sich bereits für eine Abgabe in Apotheken ausgesprochen hätten, sowie die Studienverantwortlichen sollen eine Abgabe in anderem Rahmen anstreben. Dem Regierungsrat schweben hierbei vor allem Institutionen vor, die auf Erfahrung mit Suchtkranken zurückgreifen können.