IZ Bernexpo - Kanton Bern schliesst sein grösstes Impfzentrum im August

Ausserdem betont der Kanton, dass man sich auch in den Sommerferien impfen lassen kann.

Über 30 Prozent der Bernerinnen und Berner sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Wenn neue Impftermine aufgeschaltet werden, gehen sie jetzt nicht mehr so schnell weg, wie noch zu Beginn der breiten Impfkampagne, als das Impftool des Kantons unter dem grossen Ansturm regelmässig zusammenbrach. Der Kanton Bern reagiert deshalb frühzeitig und gibt am Dienstag die Schliessung seines grössten Impfzentrums bekannt.

«Bereits beschlossen ist, dass per Ende August das Impfzentrum Bern, IZBE (BernExpo), die Aktivitäten einstellen wird, denn es ist nicht mehr nötig, so grosse Infrastrukturen zu betreiben», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.