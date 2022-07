Gefahr für Artenvielfalt : Kanton Bern warnt vor Ausbreitung der Quagga-Muschel

Die Quagga-Muschel gefährdet die heimische Artenvielfalt. Der Kanton Bern appelliert deshalb an Bootsbesitzer, ihre Boote gründlich zu reinigen.

Darum gehts Die Quagga-Muschel bedroht die hiesigen Wasserinfrastrukturen und Ökosysteme.

Der Kanton Bern ruft Bootsbesitzerinnen und -besitzer daher auf, ihre Boote gründlich zu reinigen.

Es ist nach 2020 bereits die zweite Sensibilisierungskampagne gegen den gebietsfremden Invasor.

Die Quagga-Muschel aus dem Schwarzmeer-Gebiet breitet sich rasant in den hiesigen Seen und Flüssen aus. Sie könne «zu beträchtlichen Schäden an Wasserinfrastrukturen und Ökosystemen führen», warnt der Kanton Bern in einer Mitteilung. Im Bielersee wurde der Invasor bereits nachgewiesen. Doch dabei bleibt es wohl nicht: «Aktuell besteht die Gefahr, dass die Quagga-Muschel auch in den Thuner- und Brienzersee verschleppt wird.»

Die Muscheln und deren Larven können sich nämlich an Schiffsrümpfen oder in Kühlwasserschläuchen der Motoren festsetzen. «Sport- und Fischerboote, die zwischen Gewässern wechseln, können die Muscheln als ‹blinde Passagiere› weiterverbreiten», schreibt der Kanton weiter. Er appelliert daher an Bootsbesitzerinnen und -besitzer, nur mit sauberen und trockenen Booten auf ein anderes Gewässer umzusiedeln (siehe Box). Beim Kraftwerk Aarberg wurde ein Waschplatz für Boote eingerichtet, welche die Aare aufwärts fahren. Bereits 2020 hatte der Kanton eine Sensibilisierungskampagne lanciert.

2016 wurde die Quagga-Muschel erstmals im Bodensee nachgewiesen. Mittlerweile findet man sie fast flächendeckend, und das bis in Tiefen von 180 Metern. Auch in Genfer-, Bieler-, Neuenburger- und Murtensee hat sie sich in den letzten vier Jahren massiv ausgebreitet, ebenso in der Aare unterhalb des Bielersees. «Wenn sich die Quagga-Muschel einmal in einem Gewässer festgesetzt hat, gibt es keine Möglichkeit, sie wieder zu entfernen», so der Kanton.

Tipps für Bootsbesitzer Der Kanton Bern empfiehlt nach dem Auswassern die folgenden Massnahmen: Das Boot von aussen mit einem starken Hochdruckreiniger säubern (Wasser heisser als 45 Grad). Bilgen- und Restwasser aus sonstigen Behältnissen im Boot vollständig ablassen. Kontrollieren, dass keine Rückstände von Muscheln oder Pflanzenmaterial an Bootsrumpf, Motor, Seilen, Anker oder anderen Geräten zurückbleiben. Insbesondere schwer zugängliche Stellen am Rumpf sowie den Motor prüfen. Das Boot und die dazugehörige Ausrüstung für vier Tage trocknen, bevor auf einem anderen Gewässer eingewassert wird.

