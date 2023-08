Bern: Rentner werden EL-Beiträge gekürzt, weil er in WG lebt

Hans Mäder, 89 Jahre alt und verwitwet, lebt seit fast zwei Jahren im Alterssitz Neuhaus Aaretal in Münsingen BE. Für 1200 Franken im Monat lebt er in einem kleinen Studio mit Kochnische, das an das Pflegeheim angeschlossen ist. Eigentlich fühlt er sich dort richtig wohl, wie er gegenüber SRF erzählt. Getrübt wird seine Stimmung jedoch durch die Tatsache, dass die Ausgleichskasse des Kantons Bern ihm die Beiträge an seine Alterswohnung von einem auf den anderen Monat gekürzt hat – mit einschneidenden Folgen.