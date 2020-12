Covid-19 : Kanton Bern will Mitte Januar mit Corona-Impfung beginnen

Der Kanton Bern bereitet sich intensiv darauf vor, ab Mitte Januar mit einer gross angelegten Impfaktion starten zu können. Geimpft wird in regional verteilten Impfzentren.

Der Kanton Bern bereitet sich derzeit darauf vor, ab Mitte Januar in grösserem Umfang Corona-Impfungen durchführen zu können. Bis Mitte 2021 will er rund die Hälfte der Bevölkerung impfen können.

Voraussetzung ist aber, dass der Impfstoff gegen das Coronavirus in der Schweiz rechtzeitig freigegeben und geliefert wird, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Montag mitteilte.

Geimpft wird dezentral in Impfzentren, die von den Regionalspitälern betrieben werden. In Bern gibt es zusätzlich einen Standort im Migros-Park im Wankdorf.

Arztpraxen und Apotheken in Phase 2

In einem zweiten Schritt will der Kanton in Alters- und Pflegheimen impfen, wie er weiter mitteilte. Die grössten Mengen an Impfstoff erwartet die Gesundheitsdirektion im zweiten Quartal 2021. Erst dann sollen auch Arztpraxen und gegebenenfalls Apotheken impfen können. Der Kanton Bern würde es zudem begrüssen, wenn auch die Spitex impfen könnte.