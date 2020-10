Auch wenn sie aus Gebieten zurückkehren, die weniger stark vom Coronavirus betroffen sind, müssen Reisende in eine zehntägige Quarantäne.

Die Quarantäneregeln des Bundesrates zum Coronavirus sorgen immer wieder für rote Köpfe. Da die Schweiz gemäss eigener Definition ein Risikoland ist, kann es vorkommen, dass Reisende bei der Rückkehr in die Quarantäne müssen, obwohl sie aus einem Land einreisen, das weniger stark betroffen ist. Das empfinden viele als unlogisch .

Auch der Bundesrat sieht nun Handlungsbedarf. Wie der « Tages-Anzeiger » unter Berufung auf gut unterrichtete Quellen berichtet, soll die Quarantänedauer von aktuell zehn auf sieben Tage verkürzt werden. Das entspräche einer Reduzierung von 30 Prozent. Am sechsten Tag der Quarantäne können die Isolierten einen Coronavirus-Test machen. Ist er negativ, dürfen sie die Quarantäne beenden. Es wäre eine ähnliche Lösung, wie sie der deutsche Immunologe Christian Drosten im August vorgeschlagen hat.

Die Vernehmlassung bei den Kantonen dauert bis Ende Woche an. Beim Kanton Bern sind die Meinungen schon gemacht. Und sie geht weiter als das Ansinnen von Alain Berset: «Die Reisequarantäne kann aus Sicht des Kantons Bern aufgehoben werden», sagt Gundekar Giebel, Sprecher des Berner Gesundheitsdirektors, zum «Tages-Anzeiger». Giebel begründet den Vorschlag damit, dass das Ansteckungsrisiko in vielen anderen Ländern nicht kleiner sei als in der Schweiz. Den Bernern schwebt ebenfalls vor, dass Reiserückkehrer sich testen lassen können. Und allenfalls mit einer Maske arbeiten.