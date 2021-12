Zoff um Wolfsrisse – Kanton Bern will Halter ungeschützter Tiere nicht mehr entschädigen 

Der Kanton Bern will das Jagdrecht anpassen und hat seine Änderungsvorschläge in die Konsultation geschickt.

Das Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern hat am Montag Vorschläge zur Änderung des Berner Jagdrechts in die Konsultation geschickt. Unter anderem enthält die Revision den Punkt, dass die Halterinnen und Halter von ungeschützten Tieren bei Wolfsrissen nicht mehr entschädigt werden. Ausgenommen von dieser Änderung sind Risse in den Bergzonen III und IV sowie Sömmerungsgebiet. Die Meinungen in dieser Frage sind gespalten.