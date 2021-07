Einbruch bei Impfregistrierungen - Kanton Bern will neun Impfzentren schliessen

«Mehr als die Hälfte der Bernerinnen und Berner sind geimpft. Die Situation ist derzeit ruhig» so Schnegg.

Gregor Kaczala, Impfchef des Kantons Bern, haben sich am Freitag, 2. Juli zur aktuellen Covid-Situation im Kanton Bern geäussert.

Der Kanton Bern hat am Freitag bekanntgegeben, wie es mit der Pandemiebekämpfung weitergeht.

44 Prozent oder 408’000 Personen sind im Kanton Bern doppelt gegen Covid-19 geimpft. Weil die Terminbuchungen nun jedoch stark rückläufig sind, reagiert der Kanton: Sieben Impfzentren (Bern Wankdorf und Bernexpo, Tavannes, Interlaken, Burgdorf, Langenthal, Langnau) werden mit Ende August geschlossen. In den Zentren Biel und Thun sollen Ende September die Lichter gelöscht werden.

Dr. med. Gregor Kaczala, Impfchef des Kantons Bern, «bedauert» den Einbruch bei den Impf-Registrationen, wie er am Freitag vor Medienvertretern sagte. Er hofft, dass diese nach den Sommerferien wieder zunehmen werden. Damit doch noch möglichst viele zur Impfung kommen, werden die Berner Impfzentren derzeit als Walk-In-Klinik geführt: «Somit können Personen auch ohne Termin ganz einfach eine Impfung vor Ort erhalten. Das Angebot werde gut genutzt. «Generell lässt sich sagen, dass es noch nie so einfach war, sich zu impfen, wie derzeit», so Kaczala.