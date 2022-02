Schutzmassnahmen – Erste Kantone wollen schnelle Lockerung

Der Bundesrat will per Mitte Februar die meisten Massnahmen aufheben – eventuell sogar alle. Dies teilte Gesundheitsminister Alain Berset am 2. Februar mit. Aufnahme vom Dezember 2021.

Weiter hat er zwei Varianten für das weitere Vorgehen in die Konsultation gegeben: Eine sofortige Aufhebung aller Massnahmen per 17. Februar oder eine Aufhebung der meisten Massnahmen an diesem Datum, gewisse Einschränkungen würden bestehen bleiben.

«Persönlich bin ich für eine rasche Öffnung»

Der Bundesrat hatte am vergangenen Mittwoch die Homeoffice-Pflicht sowie die Pflicht zur Quarantäne für Kontaktpersonen per sofort aufgehoben. Gleichzeitig hat er zwei Varianten für das weitere Vorgehen in die Konsultation gegeben. Variante 1 sieht die Aufhebung aller Massnahmen per 17. Februar vor. Variante 2 wäre eine stufenweise Öffnung. Wo heute 2G+ gilt, wäre künftig 2G Pflicht, und generell gälte weiterhin Maskenpflicht und Bewilligungspflicht für Grossveranstaltung in Innenräumen. Die Kantone und Parlamentskommissionen sollen sich dazu bis Mittwoch, 9. Februar, äussern. Der Bundesrat entscheidet an seiner ersten Sitzung nach den Sportferien am 16. Februar.