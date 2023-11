Kanton Bern will Steuern senken: Andere Kantone sollen bezahlen

Die Berner Kantonsregierung will die Steuern senken. Nicht auf nächstes Jahr, sondern bis 2030. Das ist eine längerfristige Strategie, die der Regierungsrat diese Woche vorgestellt hat. Der Grund dafür: Die Steuerbelastung im Kanton ist sehr hoch .

Wer wenig verdient, zahlt im Verhältnis am meisten

Wie der Regierungsrat in seiner Mitteilung schreibt, ist es besonders bei den tiefen Einkommen teuer, im Kanton zu leben. «Hier wendet der Kanton Bern den mit Abstand höchsten maximalen Gewinnsteuersatz aller Kantone an», heisst es im Communiqué.

Nicht nur das: Die Unternehmenssteuern sind zwar für kleine Unternehmen tief, für Firmen mit grossen Gewinnen ebenfalls schweizweit am höchsten, wie die «Berner Zeitung» vorrechnet. Für natürliche Personen sind die maximalen Einkommenssteuern nur in Genf, Baselland und Waadt höher.

Grosser Handlungsbedarf

Der Handlungsbedarf sei darum gross – allein im letzten Jahr zogen 74 Firmen mehr weg, als in den Kanton Bern zogen. Auch die Anzahl Personen, die zwar in Bern arbeiten, aber in steuergünstigeren Kantonen wohnen, hat zugenommen.