Skirennen im Berner Oberland : Kanton Bern zahlt 370'000 Franken an Geisterrennen im Ski-Weltcup

2021 zahlt der Kanton Bern deutlich höhere Beiträge an die Ski-Weltcuprennen im Berner Oberland. Die erhöhte Summe können die Traditionsrennen gut gebrauchen – denn sie kämpfen schon länger mit finanziellen Problemen.

Der Kanton Bern zahlt 2021 deutlich höhere Beiträge an die Ski-Weltcuprennen im Berner Oberland. Insgesamt sind es 370'000 Franken, wie die bernische Wirtschaftsdirektion am Montag mitteilte.

An die Rennen in Adelboden, die vom 8. bis 10. Januar 2021 ohne Zuschauer stattfinden werden, leistet der Kanton einen Beitrag von 170'000 Franken. Im Januar 2020 waren es 100'000 Franken. An die Lauberhorn-Rennen in Wengen , die vom 15. bis 17. Januar 2021 stattfinden werden, fliessen 200'000 Franken, viermal mehr als Anfang dieses Jahres. Auch da dürfen keine Zuschauer anwesend sein.