Corona-Testcenter im Kanton Luzern – Kanton bewilligt keine neuen Anbieter für Corona-Tests

Laut den Betreiberinnen des Testcenters in Hitzkirch gibt es noch andere Freiwillige, die ähnlich günstige Tests, wie in Hitzkirch anbieten wollen. Der Kanton Luzern bewilligt aber aktuell keine zusätzlichen Testcenter.

Seit dem 10. Oktober sind die Corona-Tests in der Schweiz kostenpflichtig. Der Bund übernimmt die Kosten nur noch für unter 16-Jährige und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Ein Testcenter in Hitzkirch LU testet Jugendliche und Studenten für 5 Franken und Erwachsene für 15 Franken. Das Angebot richtet sich an die Einwohner und Einwohnerinnen von Hitzkirch und der umliegenden Gemeinden. In anderen Testcentern bezahlt man um die 50 Franken für einen Test.