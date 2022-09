Nach «Z»-Eklat am ESAF: Kanton entzieht Verein Russkij die Bewilligung für Schulunterricht

Nach den Vorkommnissen am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln und weiteren Enthüllungen durch Medien, darf der Russische Verein Basel keine Kurse mehr in heimatlicher Sprache und Kultur anbieten.

1 / 8 Als einzige der Gruppe trug die Russin L.M.* eine «Z»-Brosche an ihrer Tracht beim ESAF-Festumzug. Entgegen der Beteuerungen des Russischen Vereins war dies in politischer Absicht geschehen. Instagram Pikant: Der Verein organisiert Kurse in «Heimatlicher Sprache und Kultur», die vom Kanton anerkannt sind. Der Kanton hat dem Verein die Bewilligung zur Erteilung dieser Kurse nun entzogen. Screenshot Das Abzeichen sorgte für einen Eklat und machte landesweit Schlagzeilen. Auch das OK des Eidgenössischen war gar nicht erfreut. Dan Hungerbühler/Twitter

Darum gehts Ein Mitglied des Russischen Vereins Basel sorgte mit einer «Z»-Brosche am Trachtenumzug am ESAF für einen Eklat.

Im Nachgang wurde bekannt, dass die Frau und auch andere Mitglieder des Vereins Kriegspropaganda betreiben auf Social Media.

Das Basler Erziehungsdepartement sanktioniert den Verein nun und entzieht ihm die Bewilligung für die Erteilung des Schulunterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur.

Nachdem ein Mitglied des Russischen Vereins Basel am Trachtenumzug am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln eine «Z»-Brosche getragen hat, hat dies für den Verein jetzt Konsequenzen. Dieser wurde am Mittwochabend zum Basler Erziehungsdepartement zitiert. Dort haben die Verantwortlichen des Departements dem Verein eröffnet, dass ihm die Bewilligung zur Erteilung von Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur entzogen wird.

Die sogenannten HSK-Kurse wurden in Basel vom Russischen Verein organisiert. Das Erziehungsdepartement fördert dieses schulische Angebot. Die Noten aus dem HSK-Unterricht fliessen auch in das Schulzeugnis ein. In Basel werden diese Kurse in rund 40 verschiedenen Herkunftssprachen angeboten. Die Förderung der Mehrsprachigkeit unterstütze die Kinder auch in der Sprachentwicklung in Deutsch. Die Kurse müssen aber politisch und konfessionell neutral sein.

Man habe aufgrund von diversen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, der Vorkommnisse am ESAF in Pratteln und Erkenntnissen aus der Medienberichterstattung der vergangenen Tage die Lage analysiert, erklärt Departementssprecher Simon Thiriet. «Wir sind aufgrund der uns vorliegenden Informationen zur Auffassung gelangt, dass die Bedingungen für eine Bewilligung für die Erteilung von Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur durch den Verein Russkij nicht mehr erfüllt sind», so Thiriet weiter. Dies, weil nach Ansicht des ED die «politische Neutralität des Unterrichts» und das «Bekenntnis zu Schweizer Grundrechten und Grundwerten» nicht mehr gewährleistet seien.