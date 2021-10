«Wollen es mit Veranstalter klären» – Kanton erklärt Impf-Flop in Zürcher Pfarrei mit «Missverständnis»

Schuld daran sei das schlecht vorbereitete Impfteam gewesen. So hätten neben dem Impfmobil, das an dem Tag in einer Garage in Uster steckengeblieben sein soll, auch Kampagnenmaterial gefehlt.

Am Sonntag hoffte Priester Martin Stewen in einer Impfaktion in seiner Pfarrei Peter und Paul in Zürich mehrere impfwillige Menschen zu erreichen. Doch es kam anders: Am Schluss war laut Stewen keine einzige Person geimpft. Schuld daran sei das schlecht vorbereitete Impfteam gewesen. So hätten neben dem Impfmobil, das an dem Tag in einer Garage in Uster steckengeblieben sein soll, auch Kampagnenmaterial gefehlt. «Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat nicht das geliefert, was es braucht, um eine hochnotwendige Impf-Kampagne zu fördern», sagte er gegenüber dem Portal «kath.ch».