Freiburg: Mann filmte Mitarbeiterinnen auf WC

Dem Beschuldigten wurde eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse und Gebühren in Gesamthöhe von 1551 Franken auferlegt. (Symbolbild)

Ein Mann, der an einer der Mitarbeiterinnen interessiert war, hatte es dort zu Aufnahmezwecken befestigt.

Das Mobiltelefon sei handwerklich befestigt worden und habe in Richtung der Toilettenschüssel gefilmt, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von 20 Minuten präzisiert. Ferner sei der Beschuldigte selbst nicht im Restaurant tätig. «Er war an einer Mitarbeiterin des Betriebs interessiert», so Chef-Gerichtsschreiber Raphaël Brenta.