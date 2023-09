Freiburg: Seidenhühnern den Hals umgedreht – Paar verurteilt

Die aus Frankreich importierten Seidenhühner litten an einer Atemwegserkrankung (Symbolbild).

In der Folge liess sie die Hühner verschwinden – weigerte sich aber anzugeben, wohin sie die Tiere zur Schlachtung gebracht hatte.

Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat ein Ehepaar wegen Verstosses gegen das Tierseuchengesetz für schuldig befunden, wie 20 Minutes berichtet. Die 50-jährige Spanierin brachte aus Frankreich Seidenhühner und Eier mit, die sie in ihrem kleinen Freiburger Dorf ausbrüten wollte. Die ursprünglich aus China stammenden Hühner sind für ihr fellartiges, flauschiges Gefieder bekannt.

Verschwundene Kadaver

Die kantonalen Behörden ordneten daraufhin die Beseitigung des Geflügels an, indem sie einen offiziellen Auftrag an eine Tierarztpraxis erteilten. Die elf Hühner der Frau wurden zwar geschlachtet, die Kadaver verschwanden jedoch auf mysteriöse Weise. Als sie einige Monate später dazu befragt wurde, weigerte sie sich zu sagen, wem sie sie gegeben hatte.

Ausserdem hatte die spanische Besitzerin die Eier unauffällig aufbewahrt und sie waren schliesslich geschlüpft. Als der Kanton davon erfuhr, beschloss er, die Jungvögel zu beschlagnahmen. Da trat der Ehemann auf den Plan: Am selben Tag fing er die fast einen Monat alten Küken und tötete sie, indem er ihnen den Hals umdrehte, die Körper in einen Müllsack warf und alles in den Container warf.