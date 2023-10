Kanton Freiburg: Kritik an Dragqueen-Märchenstunde – SVP blitzt bei Regierung ab

Drag Queen Tralala Lita gibt Lesungen in Bibliotheken – letzten Juni auch in Freiburg.

Bei der SVP schrillten ob der queeren Märchenstunde die Alarmglocken. «Diese Art von Veranstaltung für ein so junges Publikum macht uns perplex. Tatsächlich ist die Identitätsbildung eines Kindes ein komplexes Thema. Wir bezweifeln aber sehr, dass ein solcher Anlass für ein so junges Publikum angemessen ist», schrieben die beiden Grossräte Thévoz Ivan und Kolly Nicolas in ihrer Anfrage an den Staatsrat. In der Folge wollten sie von der Kantonsregierung wissen, welche Position sie in dieser Sache vertritt.