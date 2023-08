Mutter vergisst Schreckschusspistole im Rucksack ihres Sohnes

Am 28. Februar fand die Lehrerin ihres Sohnes, der eine Sonderschule besucht, während eines Klassenausflugs in Bellegarde im Kanton Freiburg die besagte Pistole im Rucksack des Sohnes.

Eine 40-jährige Kosovarin wurde von der Freiburger Staatsanwaltschaft wegen Verstosses gegen das Waffengesetz verurteilt. Ende Dezember 2022 kaufte die Frau eine Schreckschusspistole im Kosovo und brachte die Waffe ohne Genehmigung in die Schweiz. Einen Tag nach der unerlaubten Einfuhr der Pistole ging die Frau mit der Waffe in einen Wald, obwohl sie keinen Waffenschein besitzt, wie 20 Minutes schreibt.

Pistole beschlagnahmt und vernichtet

Am 28. Februar fand die Lehrerin ihres Sohnes, der eine Sonderschule besucht, während eines Klassenausflugs in Bellegarde die besagte Pistole im Rucksack des Buben. Als die Mutter Tage später von der Polizei befragt worden sei, habe sie ausgesagt, dass es sich für sie lediglich um ein Spielzeug und nicht um eine Waffe gehandelt habe, da sie die Pistole in einem Spielzeuggeschäft gekauft habe. Nach ihrem Ausflug in den Wald habe sie laut eigener Aussage die Pistole im Rucksack verstaut und sie darin schlichtweg vergessen – weshalb sie danach bei ihrem Sohn gefunden wurde.