SP-Postulat - Kanton Freiburg prüft Gratis-Tampons an Schulen

Diese Abgabe soll in Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Sportanlagen erfolgen.

Auch die Tabuisierung des Themas will er bekämpfen.

Der Freiburger Staatsrat will Armutsgefährdete unterstützen.

Der Kanton Waadt , die Stadt Zürich und ein Dorf im Berner Jura haben sie vor einigen Monaten eingeführt und auch der Kanton Freiburg will sie nun prüfen: die Gratisabgabe von Hygieneprodukten in verschiedenen Institutionen.

Die Grossrätinnen Anne Favre-Morand (SP) und Martine Fagherazzi (SP) hatten ein entsprechendes Postulat eingereicht, welches von insgesamt 18 Mitgliedern unterzeichnet wurde, wie die «Freiburger Nachrichten» berichten. Die Forderung beinhaltet gratis Menstruationsprodukte in Schulen, öffentlichen Einrichtungen und Sportanlagen. Des Weiteren wurde verlangt, dass der Kanton sich mit der Kommunikation zum Thema auseinandersetze und die Freiburger Gemeinden zu ähnlichem Handeln auffordere. Der Staatsrat reagiert darauf, indem er eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gibt.

Laut dem Staatsrat sind 25’000 Personen des Kantons armutsgefährdet. Dies entspricht zehn Prozent der Freiburger Bevölkerung. Diese Menschen leben vom Minimum und sind nicht imstande, mit unerwarteten Ausgaben fertigzuwerden. Viele können sich keine Menstruationsprodukte leisten und stellen diese deshalb selbst her, was zu Krankheiten führen kann. Für Armutsbetroffene könne eine Gratisabgabe von Tampons und Binden eine geeignete Lösung darstellen, sagt der Staatsrat.

Auch die Kommunikation und Prävention zum Thema sollen ausgebaut werden. So will der Staatsrat erreichen, dass die Menstruation enttabuisiert wird und man natürlich darüber sprechen kann. Er prüft nun Kosten, Material, Strategie und die Anzahl der Standorte, in welchen diese Massnahmen eingeführt werden sollen. Bei diesem Vorgehen sind fast alle kantonalen Direktionen beteiligt.