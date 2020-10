Reisewarnung für Genf und Waadt : Deutschland streicht Kanton Freiburg von Risikoliste

Deutschland hat die Liste der Corona-Risikogebiete aktualisiert. Der Kanton Freiburg wurde von der Liste gestrichen, für die Kantone Genf und Waadt gilt weiterhin eine Reisewarnung.

Das Robert Koch-Institut aktualisierte am Mittwochabend seine Risikoliste. Wegen steigender Infektionszahlen hat das Institut ganz Belgien, Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt. Erstmals stehen mit Wales und Nordirland auch Gebiete Grossbritanniens auf der Liste.

Belgien als ganzes Land auf der Liste

Erstmals nahm die Bundesregierung Gebiete in den beiden baltischen Staaten Litauen und Estland auf die Risikoliste. Ausserdem kamen Regionen in Irland, Kroatien, Slowenien, Ungarn und Rumänien hinzu. Für die kroatischen Urlaubsziele Zadar und Sibenik-Knin wurde der Status als Risikogebiet aufgehoben.

Reisewarnungen vorerst für drei Länder

Dass deutsche Auswärtige Amt veröffentlichte noch am Abend eine Reisewarnungen für Belgien, Rumänien und Litauen im Internet, die anderen Risikogebiete sollten noch in der Nacht folgen. Die Einstufung als Risikogebiet und die anschliessende Reisewarnung erfolgen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt.

Pauschale Reisewarnung aufgehoben

Nach mehr als einem halben Jahr hat die Bundesregierung zudem die pauschale Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder ausserhalb der Europäischen Union aufgehoben. Jedes Land der Welt wird nun einzeln bewertet – so wie bisher bereits die Länder der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums. Eine Reisewarnung wird nur noch für die Länder ausgesprochen, die den Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreiten. Das gilt derzeit für mehr als 130 Länder ganz oder teilweise.

Unter dem Strich bleiben dann nicht mehr viele Länder übrig, für die weder vor Reisen gewarnt noch von ihnen abgeraten wird – vor allem weil derzeit in Europa alle paar Tage neue Reisewarnungen hinzukommen. So waren am Mittwochabend in der EU nur noch neun der 26 Partnerländer Deutschlands ganz ohne Risikogebiet und Reisewarnung.