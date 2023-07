Arztpraxen im Kanton Luzern: Bewilligungen verweigert

Knall in drei Arztpraxen im Kanton Luzern: Ein Betreiber muss drei Hausarzt-Zentren in Hergiswil, Oberkirch und Triengen schliessen. Eine vierte Praxis in Neuenkirch, hinter der die selbe Person steht, ist bereits zu.

1 / 5 Erhält keine Bewilligung vom Kanton Luzern: Die Surenweidpraxis in Oberkirch LU. Die Lichter sind dort bereits gelöscht. Erhält auch keine Bewilligung vom Kanton: Beim Ärztezentrum Triengen LU flatterten Patientenunterlagen in die Gärten der Nachbarn. Die Lichter sind auch hier gelöscht. Erhält keine Bewilligung vom Kanton Luzern: Das Ärztezentrum Napf in Hergiswil bei Willisau. Medizinische Behandlungen finden hier keine mehr statt, aber es ist noch Personal vor Ort, das den Betroffenen ihre Patientenakten herausgibt.

Darum gehts Die beiden Holdings Mediums Salutis GmbH und Viamedica AG haben vier Arztpraxen im Kanton Luzern. Der Kanton kann drei Praxen die Bewilligung nicht mehr erteilen und die vierte ist bereits geschlossen.

Schuld sind «wirtschaftliche Gründe», sagt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport (DIGE).

Einen solchen Fall hat Dürr, der 20 Jahre beim Kanton arbeitet, noch nie gesehen.

Die Praxen sorgten für Skandale, weil Ärzte plötzlich weg waren oder Patientenunterlagen in die Gärten anderer Leute flatterten.

Die Lichter sind bereits gelöscht in der Surenweidpraxis in Oberkirch LU, im Ärztezentrum Triengen LU, im Ärztezentrum Napf in Hergiswil bei Willisau und bei der Hausartzpraxis an der Luzernstrasse 15 in Neuenkirch. Nur in Hergiswil werden von Montag bis Donnerstag noch Patientenakten herausgegeben. Medizinische Behandlungen finden jedoch nirgendwo mehr statt.

Zwei Praxen hatten kürzlich für Skandale gesorgt: In Neuenkirch war der Hausarzt plötzlich verschwunden. Und in Triengen landeten geheime Patientenakten im normalen Altpapier, das jedoch vom Wind so verweht wurde, dass Artzzeugnisse, Blutwerttabellen und andere sensible Papiere in den Gärten der Nachbaren landeten.

Die beiden Holdings Mediums Salutis GmbH und Viamedica AG, hinter denen ein und dieselbe Person steht, hat im Kanton Luzern diese vier Arztpraxen betrieben. Der Betreiber hatte schweizweit einmal 18 Praxen. Es gab Konkursgerüchte – Angestellte warteten auf ihren Lohn.

Wirtschaftliche Gründe waren das Problem

Nun hat der Kanton Luzern entschieden: Drei der vier Praxen erhalten keine weitere Betriebsbewilligung mehr. Die vierte Praxis in Neuenkirch hatte zwar eine gültige Bewilligung, doch die Türen sind dort auf Anordnung des Eigentümers seit geraumer Zeit dennoch geschlossen.

«Einen solchen Fall habe ich in meinen 20 Jahren beim Kanton noch nie erlebt», sagt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport (DIGE) beim Kanton Luzern. Die Bewilligungen seien aufgrund «wirtschaftlicher Gründe» nicht mehr erteilt worden. Es sind keine medizinischen und fachlichen Gründe der Ärzte oder der Angestellten, die zur Ablehnung der Betriebsbewilligung geführt haben.

Inspektion im Frühling verlief gut

Wie kam es zur Nicht-Erteilung der Betriebsbewilligungen? Damit in Arztpraxen nicht nur fehlbare Arztpersonen, sondern auch die Praxisinhaber, die Betreibergesellschaften oder anderweitige Dritte nötigenfalls aufsichtsrechtlich belangt werden können, hat der Kanton per 1. Januar 2021 eine Betriebsbewilligung für Arztpraxen eingeführt. «Wir prüfen zum Beispiel den Strafregisterauszug, einen Haftpflichtversicherungsnachweis, einen Betreibungsregisterauszug und viele weitere Unterlagen», sagt Dürr. «So kamen wir zum Entscheid, dass die Vertrauenswürdigkeit nicht gegeben ist.»

Eine Inspektion in einer der vier Praxen im Frühling 2023 verlief dagegen unauffällig. «Es war okay, wir konnten mit gutem Gewissen sagen, dass hier weiter Patienten behandelt werden dürfen.» Nach dem Fall mit den vom Wind verwehten Patientenunterlagen habe der Kanton zwar Strafanzeige gemacht. Dürr: «Doch die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt, weil der Kanton nicht Geschädigter war und die einzelne betroffenen Personen hätten Strafanzeige einreichen müssen.» Dieser Fall sei jedoch nicht in die Beurteilung mit eingeflossen, zudem sei dies nur in einer der gesuchstellenden Praxen passiert.

«Es ist schade für die Bevölkerung»

Nach aktuellem Wissensstand des Kantons würden zwar in allen vier Praxen keine medizinischen Behandlungen mehr stattfinden, «aber das kann sich von Tag zu Tag ändern», so Dürr. Denn bis 30. September wäre ein Betrieb theoretisch noch möglich. Aktuelle Informationen findet die Bevölkerung auf der Homepage des Kantons.

Der Fall sei arbeitsintensiv gewesen, so Dürr. «Vor allem ist es schade für die Bevölkerung. Ich bedaure, dass die Patienten nicht mehr auf die bisherige lokale medizinische Versorgung zurückgreifen können. Und wir können leider keinen Ersatz aus dem Hut zaubern. Der Fachkräftemangel betrifft auch die Ärztinnen und Ärzte.»

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.