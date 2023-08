Kanton Graubünden: Die Frau hat Glück, dass die Rega eine Wärmebildkamera hat 

Die vermisste Frau wurde im unwegsamen Gelände gesichtet und konnte schliesslich mit der Rettungswinde gerettet und in das nächste geeignete Spital geflogen werden.

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega stand in der Nacht auf den 19. August für eine vermisste Frau im Einsatz. Sie war im Malojagebiet unterwegs und nicht ins Hotel zurückgekehrt. Die Crew des aufgebotenen Suchhelikopters der Rega konnte die 68-jährige Frau dank der Wärmebildkamera finden. Die erfolgreiche Rettungsaktion wurde mit Unterstützung der Kantonspolizei Graubünden und des Fedpols durchgeführt, wie die Rega am Samstag mitteilt.

Sie befand sich in unwegsamen Gelände

Die Frau war nicht ins Hotel zurückgekehrt und wurde daraufhin als vermisst gemeldet. Weil sie nicht gefunden werden konnte, alarmierte die Kantonspolizei Graubünden die Rega. Die Rega-Einsatzleiterin bot daraufhin den Rega-Suchhelikopter auf. In Zusammenarbeit mit dem Fedpol konnte die Rega-Crew das Telefon der Frau orten.



Danach gelang es der Crew, die Frau mit Unterstützung der hochsensitiven Wärmebildkamera am Suchhelikopter zu lokalisieren. Daraufhin bot die Einsatzleiterin die Rega-Crew der Basis Samedan auf. Nachdem die Crew die Frau im unwegsamen Gelände gesichtet hatte, konnte die Frau mit der Rettungswinde gerettet und in das nächste geeignete Spital geflogen werden.