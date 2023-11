Kanton Graubünden will weitere 27 Wölfe schiessen – Wolfsfreunde empört

Bundesrat Albert Rösti verkündete vor knapp einer Woche einen Paradigmenwechsel bezüglich des Umgangs mit dem Wolf an: Künftig können ganze Rudel präventiv erlegt werden. Nun reagiert der Kanton Graubünden und stellt beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) ein Gesuch zum Abschuss von weiteren 27 Wölfen. «Der Kanton beantragt die Bewilligung für eine vollständige Entnahme der Wolfsrudel Stagias, Vorab, Beverin und Lenzerhorn», heisst es in der Medienmitteilung des Kantons. Bereits bewilligt sind 17 Abschüsse von Jungwölfen der Rudel Valgronda, Stagias, Vorab, Moesola und Lenzerhorn. Zusammengezählt wären das 44 Tiere, sollte der Bund das Gesuch vollumfänglich gutheissen.

Das umfangreiche Gesuch begründet der Kanton damit, dass er Konflikte in Problemgebieten mit verhaltensauffälligen Wölfen gegenüber Menschen und Nutztieren effizient minimieren will. «Diese Entnahmen sollen in erster Linie bezwecken, die nachgewiesenen Angriffe auf Rinder durch die Wolfsrudel Stagias und Vorab sowie die wiederholte Überwindung von Herdenschutzmassnahmen durch die Wolfsrudel Beverin und Lenzerhorn für die kommende Weidesaison zu verhindern», so der Kanton. Die vier Rudel sollen aufgelöst werden.