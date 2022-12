«Satanic Panic» : Kanton greift bei Psychiatrischer Klinik durch wegen Verschwörungstheorien

Das Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau hatte im Frühjahr 2022 eine Administrativuntersuchung gegen die Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Clienia Littenheid AG eingeleitet. «Die Experten kommen zum Schluss, dass die Verschwörungserzählung ‹rituelle Gewalt/Mind Control› in den Traumatherapie-Stationen der Klinik im untersuchten Zeitraum ein Thema war», heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Freitag. Andere Abteilungen seien nicht betroffen.

Nach den Berichten wurde eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. Dieser zeigt auf, dass vor allem einer der Ärzte ein besonderes Interesse am Thema rituelle Gewalt bis hin zu einer Faszination für satanistische, rituelle Gewalt und Mind Control entwickelt und die Kultur der beiden Traumastationen beeinflusst hat. «Er hat beispielsweise Weiterbildungen zu dem Thema organisiert, über die auch seine vorgesetzte Stelle informiert war. An einer dieser Weiterbildungen hat ein beachtlicher Teil der Belegschaft der Traumatherapie-Stationen teilgenommen und sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.» Die Verschwörungserzählung sei daher nicht nur in die Therapie eines einzelnen Arztes, sondern in weite Teile der Behandlungen in den Traumastationen eingeflossen.