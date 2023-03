Basel: Kanton hat keine Ahnung, ob dein Wohnhaus erdbebensicher ist

1 / 6 Hält meine Wohnung einem starken Erdbeben stand? In Basel kann diese Frage oft nicht beantwortet werden. Symbolbild: Screenshot DVD «Basel bebt»/Aon Re (Switzerland) Ltd. Ein Grossteil der Basler Gebäude ist aktuell nicht erdbebensicher. 20min/Michael Scherrer Gebäude, die vor 2003 gebaut wurden oder seither nicht umgebaut wurden, entsprechen nicht den modernen Erdbebennormen. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Ob deine Wohnung erdbebensicher ist, weiss der Kanton nicht. Der Eigentümer hat die Verantwortung.

Doch auch die Eigentümer wissen nicht immer Bescheid.

Wenn dein Wohnhaus seit 20 Jahren nicht umgebaut wurde, ist es meist nicht erdbebensicher.

In Basel ist der Zustand der Erdbebensicherheit bei einem Grossteil der Bauten unklar.

Wenn du in einem Altbau in Basel wohnst, ist deine Wohnung höchstwahrscheinlich nicht erdbebensicher. Kontrolliert wird das aber von niemandem. Und das in einem absoluten Erdbeben-Hotspot. Wie ein neues Risikomodell des Bundes zeigt, liegt Basel in der Region mit dem höchsten Erdbebenrisiko der Schweiz.

Die neuen Berechnungen im Zuge der Modellierung des Schweizer Erdbebenrisikomodells 2023 zeigen, dass ein Erdbeben mit der Stärke 6,6 in Basel etwa 3000 Todesopfer und 21’000 Verletzte fordern würde. Etwa 70 Prozent sämtlicher Gebäude im Gebiet Basel-Stadt würden Schäden davontragen.

Wer sich nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei, in der mehrfach der Baupfusch kritisiert wurde, fragt: «Wie erdbebensicher ist eigentlich mein Wohnhaus?», der wird es schwierig haben, an Informationen zu kommen.

Denn der Kanton weiss nicht, ob dein Wohnhaus den modernen Erdbebennormen entspricht. «Die Sicherheit von Bauten, auch bei Erdbeben, liegt in der Verantwortung der Eigentümerinnen und Eigentümer», schreibt der Kanton auf Anfrage.

«Eigentümer wissen meist selbst nicht Bescheid»

Doch den Eigentümer oder die Eigentümerin zu fragen, wird nicht in jedem Fall Klarheit schaffen. «Ich glaube nicht, dass alle Eigentümer exakt im Bild sind über die Erdbebensicherheit vom eigenen Gebäude», sagt Stefan Aeschi Hauseigentümerverband Schweiz (HEV). Der Experte für Bau- und Energietechnik meint, dass Eigentümer, die selbst nicht beim Bau ihres Hauses involviert waren, beim Kauf eines bestehenden Hauses die Erdbebensicherheit nicht überprüfen. «Meist geht man einfach davon aus, dass alle Normen eingehalten sind, wenn man ein Haus kauft», führt Aeschi an.

Die modernen Erdbebennormen gibt es erst seit 2003. Wer ein neues Haus baut oder umbaut, muss diese einhalten. Wenn dein Wohnhaus in den letzten 20 Jahren nicht neu- oder umgebaut wurde, ist es also in der Regel nicht erdbebensicher.

Keine Kontrollen trotz unklarer Zustände

«Ein Grossteil des Basler Gebäudebestandes wurde vor den modernen Erdbebennormen gebaut. Entsprechend ist der Zustand der Erdbebensicherheit oft unklar», bestätigt Samuel Mock von der kantonalen Fachstelle Gefahrenprävention. Insbesondere in der Basler Altstadt stehen hauptsächlich Gebäude, die deutlich vor 2003 gebaut wurden. «Es gibt keine systematische Untersuchung der Bauten in der Altstadt auf Erdbebentüchtigkeit», schreibt der Kanton. Ausser bei Lifeline-Objekten, also Gebäude mit lebenswichtigen Infrastrukturfunktionen, wie Spitäler oder Feuerwehrdepots. Diese wurden 2016 überprüft. Wenn sie die Anforderungen an neuere Normen nicht erfüllten, wurden Ertüchtigungsmassnahmen ausgearbeitet.

Stefan Aeschi vom HEV Schweiz ist sich aber sicher, dass die Schweiz nicht in Schutt und Asche liegen würde: «Wir haben einen sehr hohen Baustandard in der Schweiz, auch was die Sicherheit angeht. Auch vor 20 Jahren hat man schon mit Stahlbeton und entsprechenden statischen Massnahmen gearbeitet.»

Trotz erhöhter Sensibilisierung seit dem schweren Erdbeben in der Türkei, konnten quer durch die Schweizer Versicherungslandschaft kein signifikanter Anstieg an neu abgeschlossenen Erdbebenversicherungen für Gebäude festgestellt werden, wie Anfragen von 20 Minuten ergeben haben.