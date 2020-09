Neben Reden an Demos hat Heisler auch in Briefen an die Behörden die Corona-Massnahmen kritisiert. Auf Anfrage von 20 Minuten sagte er , es gebe Patienten, die sich von ihm abwenden würden. Aber mehr, die nun extra zu ihm kommen würden.

Der Luzerner Arzt Andreas Heisler an der Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen in Altdorf.

Er hat öffentliche Briefe an den Bundesrat geschrieben, ist öffentlich vor die Mikrofone getreten und gibt in Medien über seine Ansichten Auskunft: Andreas Heisler, Luzerner Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Corona-Skeptiker, kämpft gegen die seiner Meinung nach schädlichen Massnahmen der Behörden gegen die Corona-Pandemie . Diese hat er zum Beispiel schon öffentlich als «Test-Pandemie» bezeichnet. Und Masken in seiner Praxis trägt er nur, wenn er schwer lungenkranke Menschen behandelt oder Patienten dies explizit wünschten. Obwohl im Schutzkonzept des Ärzteverbandes FMH empfohlen wird, bei jedem Patientenkontakt eine Maske zu tragen.

Generelle Maskenpflicht für Ärzte gibt es in Luzern nicht

«Ich mache mir natürlich schon Sorgen»

Heislers Rontalpraxis ist derweil noch geschlossen, da ihm alle Angestellten davongelaufen sind, weil sie seine Corona-Einstellung nicht teilen. Anfang Oktober will er wieder Patienten empfangen. Dass er nun auf dem Radar des Kantonsarztes ist, «das macht mir natürlich schon Sorgen, die Praxis ist schliesslich meine Existenz. Aber ich lasse mich auf keinen Fall verbiegen». So werde er seine Patienten so behandeln, wie dies aus seiner Sicht richtig sei. Er werde nun dem Kantonsarzt einen Brief schreiben und sein Schutzkonzept erläutern. «Ich hoffe, dass wir uns finden, denn ich bin nämlich durchaus auch kompromissbereit.»