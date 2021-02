Grenznahe Gemüseproduzenten können ihre Ware bis jetzt praktisch frei in die Schweiz einführen und verkaufen. Eine neue Zollrichtlinie macht damit 2022 Schluss. Besonders betroffen davon ist Basel, weshalb die Regierung nun in Bern interveniert.

Viele Basler Hotels und Restaurants beziehen frisches Gemüse direkt vom Produzenten. In der Region Basel sind viele Gemüseproduzenten aber auf der anderen Seite der Grenze daheim. Grenznahe Betriebe im Elsass (F) und Südbaden (D) beliefern zahlreiche Schweizer Kunden direkt. Denn: Klar definierte saisonale Produkte können in einem engen Radius von zehn Kilometern bis zu einem bestimmten Gesamtgewicht frei eingeführt werden. Damit soll per 1. Januar 2022 Schluss sein, wenn es nach der Eidgenössischen Zollverwaltung geht.

Mit Einführung einer neuen Zollrichtlinie werden Waren vom freien Marktverkehr ausgeschlossen werden, die direkt an den Wohnort, an Zwischenhändler oder Grossabnehmer geliefert werden. Sie müssten künftig als normale Handelswaren angemeldet werden und sind von jeglichen Abgabebefreiungen und administrativen Erleichterungen ausgeschlossen.

Gelebte Tradition in trinationaler Region

Die Basler Regierung will dies unbedingt verhindern und interveniert nun in Bern. Regierungspräsident Beat Jans hat Bundesrat Ueli Mauer deswegen einen Brief geschrieben und möchte die Angelegenheit direkt mit dem Bundesrat diskutieren, wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte. «Die bisherige, historisch gewachsene Regelung für den Marktverkehr in der engen Grenzzone zwischen der Schweiz und Deutschland sowie der Schweiz und Frankreich hat sich bewährt und entspricht der gelebten Tradition in unserer trinationalen Region», heisst es im Schreiben an den Finanzminister.

Zudem seien Marktwaren aus der Grenzzone für die Versorgung mit regionalen Lebensmittel notwendig. Denn bestimmte Produkte würden in der Schweiz nicht in ausreichender Menge produziert.

