Basel: Kanton lässt hundertjährige Föhre verdursten

Der Garten des ehemaligen Tropeninstituts in Basel vertrocknet und mit ihm auch eine über hundert Jahre alte Föhre. Anwohnende erreichen schliesslich eine Reaktion der Behörden.

1 / 1 Die hundertjährige Föhre im Garten des ehemaligen Tropeninstituts in Basel wurde vom Kanton nicht bewässert. Nicole Pont / Tamedia AG

Darum gehts Seit dem Auszug des Tropeninstituts ist der Kanton Basel-Stadt für den Unterhalt der Villa an der Socinstrasse zuständig.

Um den Garten hat sich seit Monaten aber niemand gekümmert, Anwohnende schlagen nun Alarm, weil eine alte Föhre zu verdursten droht.

Immobilien Basel-Stadt spricht von einem Versehen und verspricht rasche Besserung.

Die Anwohnenden im Basler Quartier am Ring blicken nur noch ungern über die Strasse zur ehemaligen Arztvilla «zur Föhre» an der Socinstrasse 57. «Dass man diesen einst wunderbaren Vorgarten derart vergammeln lässt, ist ein Skandal», ärgert sich ein Nachbar in der «Basler Zeitung».

Die stattliche Villa ist im Besitz von Immobilien Basel-Stadt, also dem Kanton. Die IBS scheint sich jedoch nicht besonders für den Erhalt der Villa mit prächtigem Vorgarten zu interessieren. Die über hundert Jahre alte Föhre, die dem Anwesen einst seinen Namen verlieh, ist genau so von der Sommerhitze und fehlender Fürsorge gezeichnet wie der Rasen, der nicht in sattem Grün, sondern braun erscheint.

Bis Anfang letzten Jahres war in der Villa noch das Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut (TPH) ansässig. Damals sei der Garten noch gepflegt worden, sagt eine Anwohnerin der BaZ. Diese habe die IBS bereits wiederholt kontaktiert, um auf die verdurstenden Bäume und den vertrocknenden Rasen aufmerksam zu machen. Zweimal erhielt die besorgte Anwohnerin Bescheid, man würde sich um den Garten kümmern, doch nichts geschah.

Kanton verspricht rasche Reaktion

Gegenüber der BaZ spricht Alena Kress, die Kommunikationsbeauftragte von Immobilien Basel-Stadt, von einem «Versehen», dass der Garten an der Socinstrasse 57 nicht gepflegt wurde. Man habe ein Gartenbau-Unternehmen zur Pflege des Gartens engagiert, es sei jedoch zu Verzögerungen aufgrund der sommermonatlichen Überlastung gekommen. Von nun an werde der Garten gepflegt, bewässert und die Äste werden geschnitten. «Wir stellen sicher, dass der Garten in Zukunft regelmässig gepflegt wird», verspricht Kress.