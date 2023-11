Kanton Luzern: Mitfahrbänkli ersetzen ab 2024 das Autostoppen

Alles an einem Ort ersichtlich

«Der multimodale Mobilitätsmonitor ist der erste seiner Art in der Schweiz im öffentlichen Raum», teilte die Staatskanzlei am Donnerstag weiter mit. Er steht am Bushub Emmenbrücke Bahnhof Süd. Zusätzlich wird der Monitor schrittweise auf Areal-Websites, Mieter-Apps, Smart-Home und Unternehmens-Intranets aufgeschaltet. Initiiert und umgesetzt wurde das Projekt von Luzern Plus.

Mitfahrbänkli ist wie Autostopp für Mitfahrgelegenheiten

In der Lancierungsphase steht noch ein weiteres Projekt der Umweltagentur Umsicht, die sogenannten Mitfahrbänkli. Die Idee ist einfach und in vereinzelten Regionen bereits umgesetzt: An Standorten mit viel Freizeitverkehr, wie beispielsweise bei touristischen Hotspots ohne oder mit wenig Anschlüssen an den ÖV, werden Mitfahrbänkli aufgestellt und diese dienen als Haltestellen für Mitfahrgelegenheiten. Das Bänkli lädt Autofahrende ein, spontan jemanden für eine kurze Strecke, beispielsweise an den nächsten Bahnhof, mitzunehmen. Das Angebot funktioniert spontan und ohne Registrierung. Die Bänkli sollen im Frühling 2024 aufgestellt werden.