Der Strategie des Bundesrates «testen, testen, testen» wird im Kanton Luzern Folge geleistet. Die Nachfrage nach Corona-Testmöglichkeiten im Kanton Luzern nimmt vor Ostern mit den schweizweit steigenden Corona-Fallzahlen zu. Nachdem der Kanton Luzern letzte Woche mitgeteilt hatte, den Betrieb des «Drive-In»-Testzentrums auf der Luzerner Allmend auf Ende Monat einzustellen, will das Gesundheits- und Sozialdepartement nun die Testkapazitäten möglichst rasch wieder ausbauen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend. «Gegenwärtig werden verschiedene Optionen an unterschiedlichen Standorten geprüft, damit insbesondere mit Blick auf die Zeit vor Ostern mehr Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen», teilt das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern weiter mit. Über alles Weitere werde so rasch als möglich und umfassend informiert, so das Gesundheits- und Sozialdepartement.