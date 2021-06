Warterei auf Piks verärgert Bevölkerung - Kanton Luzern soll mehr Gas geben beim Impf-Tempo

1 / 8 Ein PCR-Test kostet rund 150 Franken pro Person, wenn man ins Ausland reisen will. Bereits doppelt Geimpften oder Genesenen bleiben diese Kosten erspart. Im Kanton Luzern sind aber keine Impftermine mehr frei. 20min/ Taddeo Cerletti Viele planen in den Ferien Auslandsreisen. «Wir erleben momentan einen massiven Schub an Nachfragen», so Walter Kunz, Pressesprecher und Geschäftsführer des Schweizer Reiseverbandes (SRV). 20min/ Doris Fanconi Rund 20’000 Personen warten in Luzern auf einen Impftermin. Dies soll gemäss Kanton auch im Juli nicht besser werden. Kanton Luzern

Darum gehts Viele Personen im Kanton Luzern warten auf ihren Impftermin.

Die langen Wartezeiten ärgern viele, die im Ausland Ferien machen wollen.

Der Reiseverband würde längere Öffnungszeiten der Impfzentren, auch an den Wochenenden begrüssen.

Ins gleiche Horn blasen Parteien wie die SP, CVP und SVP. Neben längeren Öffnungszeiten möchten sie vermehrte Impfungen bei Hausärzten und Apothekern.

Der Kanton Luzern sagt, er habe nicht genug Impfstoff, um der hohen Impfbereitschaft gerecht zu werden.

Sonne, Strand und Meer. Was will man mehr? In Luzern würden sich wohl viele über einen baldigen Impftermin freuen. Rund 20’000 Personen im Kanton warten aktuell auf einen Termin. Dies soll sich auch im Juli noch nicht ändern. Dies bringt aber Reisefreudige auf die Palme, wie Walter Kunz, Pressesprecher und Geschäftsführer des Schweizer Reiseverbandes (SRV) sagt: «Die Menschen können trotzdem reisen, aber es ist etwas umständlicher. Mit einem PCR Test sind natürlich auch Mehrkosten verbunden. Gerade für Familien ist das ein zeitlicher Zusatzaufwand und belastet ihr Budget.» Kunz versteht die Frustration der Reisefreudigen. Diese werden nun immer zahlreicher: «Wir erleben einen massiven Schub der Nachfragen», so Kunz gegenüber 20 Minuten.

Impfzentren sollten länger und an Wochenenden impfen

Der Reiseverband würde sich freuen, wenn das Impfen schneller vorangehen würde. Kunz sieht zwei Möglichkeiten: «Längere Öffnungszeiten der Impfzentren, beispielsweise auch an den Wochenenden, wären ideal.» Anders sieht dies Felix Schneuwly, Gesundheitsexperte bei Comparis: Wenn man noch keinen Termin hat, sei man auch ein bisschen selber Schuld. «Es kommt auf den Termin an, an welchem sich die Personen für die Impfungen angemeldet haben. Man hätte sich sofort anmelden müssen, sobald die Impfungen für alle zugelassen wurden. Dann wäre man jetzt bestimmt schon geimpft», so Schneuwly.

Für längere Öffnungszeiten in den Impfzentren plädieren auch die SVP und CVP. Karin Stadelmann, Präsidentin der CVP Stadt Luzern sagt: «Bis abends um 22 Uhr könnte man auf jeden Fall die Impfzentren offen halten.» Sie sieht das Problem aber auch bei der Bevölkerung: «Es gibt Menschen, die ihren vorhandenen Impftermin nicht wahrnehmen. Leute haben mir erzählt, dass im Impfzentrum Willisau pro Tag rund 25 angemeldete Personen nicht erscheinen.» Sie schlägt vor, dass der Kanton deshalb nochmals die Werbetrommel rühren sollte.

Anmeldeverfahren schlecht organisiert

Stadelmann sieht aber auch das Anmeldeverfahren als problematisch an: «Ich bin erstaunt, dass man noch immer so lange auf Impftermine warten muss. Als ich in Willisau geimpft wurde, ging das sehr schnell und war gut organisiert. Da scheint das Problem nicht bei der Abwicklung zu liegen, sondern bei der Anmeldung.» Dies meint auch Marcel Budmiger, SP-Fraktionspräsident: «Die Impfzentren sind gut organisiert, die Anmeldemöglichkeiten leider weniger. Weil man sich an mehreren Orten parallel anmelden kann, werden nun viele Termine gar nicht wahrgenommen und verfallen. Mit einer zentralen Lösung käme man schneller vorwärts.» Eine Idee wäre demnach eine Zentrale, die je nach Verfügbarkeit einen Termin in einem der Impfzentren oder dem Spital vergeben könnte. Längere Öffnungszeiten würden für ihn nur Sinn machen, wenn genügend Impfstoff verfügbar ist. SVP-Fraktionschef Armin Hartmann sagt gegenüber 20 Minuten: «Wieso das Impfen so lange geht in Luzern, ist mir nicht ganz klar. Man sollte aber auch andere Optionen prüfen, wie etwa vermehrt in Apotheken und bei Hausärzten zu impfen.» Auch er würde längere Öffnungszeiten der Impfzentren begrüssen.

Auf Anfrage von 20 Minuten, erklärt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport, schriftlich: «Aktuell haben wir in den kantonalen Impfzentren noch mehr Anmeldungen als Termine. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass es aufgrund des fehlenden Impfstoffs nicht möglich sein wird, dass alle impfwilligen Personen bis Ende Juni geimpft sind.» Längere Öffnungszeiten würden demnach nichts bringen, solange dem Kanton nicht mehr Impfdosen zur Verfügung stehen würden.

Spontane Impfungen sind kurz vor Betriebsschluss möglich

Wie es dazu kommt, dass gerade Luzern zu wenig Impfstoff hat, beantwortet Dürr folgendermassen: «Die Impfbereitschaft in den einzelnen Kantonen ist unterschiedlich gross. Entsprechend haben gewisse Kantone genügend Impfstoff und andere Kantone zu wenig.» Wenn viele ihren Impftermin sausen lassen, heisse dies jedoch nicht, dass man die angebrochenen Fläschchen nicht mehr verwenden könne: «Die Aussage, dass der Impfstoff bei nicht wahrgenommenen Terminen vernichtet werden muss, stimmt nicht. Um keinen Impfstoff wegwerfen zu müssen, ist es wichtig, alle angebrochenen Fläschchen bis am Abend restlos aufzubrauchen. Wir haben dafür extra ein Angebot geschaffen, um genau dies zu erreichen.» Seit Mitte Juni besteht das Angebot in den Impfzentren Luzern und Willisau, sich spontan vor Schluss impfen zu lassen. Dadurch würden sämtliche Impfdosen verwendet werden können.

Anmeldung bei beiden Impfzentren kann Wartezeit verkürzen Weil die beiden Impfzentren Luzern und Willisau verschiedene Impfstoffe einsetzen, ist die Lieferung und Verfügbarkeit der Impfdosen unterschiedlich, wie der Kanton Luzern mitteilt. Um die Auslastung der beiden Impfzentren auszugleichen, werden Impfwillige dazu aufgefordert, sich für beide Impfzentren anzumelden. So können die Zentren je nach verfügbaren Impfstoffen besser Termine vergeben. Dies würde die Flexibilität für die Impfzentren vergrössern und den Impffortschritt beschleunigen, wie der Kanton Luzern am Mittwoch mitteilte.