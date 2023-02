Meggen: Kanton Luzern übernimmt Wohncontainersiedlung

Per 1. März übergibt die Gemeinde Meggen dem Kanton Luzern die Wohncontainersiedlung Gottlieben. Diese Siedlung besteht aus Zimmern, Wohnraum, Küchen und sanitären Anlagen sowie Büroräumen. «Primär sollen Frauen und Kinder dort untergebracht werden», teilte der Kanton am Mittwoch mit. Die Betreuung erfolgt durch die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen an den Werktagen von sieben bis 22 Uhr und an den Wochenenden sowie Feiertagen von acht bis 17 Uhr. Bei Bedarf kann situativ auch eine Nachtwache vor Ort eingesetzt werden. Die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) stellt den Unterricht für schulpflichtige Kinder und Jugendliche sicher, wie weiter mitgeteilt wurde.