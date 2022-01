Schutzmassnahmen verlängert – Kanton Luzern will Vogelgrippe-Fälle unbedingt verhindern

Um jeden Kontakt von Wildvögeln mit Hausgeflügel zu vermeiden, müssen Fütterung und Tränke in einem geschlossenen Stall stattfinden. Auch andere Massnahmen sind weiterhin in Kraft. (Symbolbild)

Bei einer privaten Hühnerhaltung in Hüntwangen ZH wurde Anfang November eine hochansteckende Variante der Vogelgrippe entdeckt . «Viele Tiere sind gestorben. Die anderen mussten getötet werden», teilte die Zürcher Gesundheitsdirektion damals mit. Auch im an die Schweiz grenzenden Ausland hat es diverse Fälle der Vogelgrippe gegeben. Das deutsche Friedrich-Löffler-Institut schätzt das Risiko einer Ausbreitung dieser Erkrankung bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf Geflügel und gehaltene Vögel weiterhin als hoch ein, teilte der Kanton Luzern mit.

Risiko, dass weitere Fälle in der Schweiz auftreten

«Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es viel mehr Fälle in den umliegenden Ländern», sagt der Luzerner Kantonstierarzt Martin Bruegger auf Anfrage. In Absprache mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wurde darum entschieden, die Massnahmen gegen die Vogelgrippe bis zum 15. März 2022 zu verlängern. «Mit dem Einhalten der Massnahmen soll ein Übergreifen der Vogelgrippe auf Nutz- und Hausvögel verhindert werden», so Bruegger. Obwohl es im Kanton Luzern noch keinen Fall gab, besteht das Risiko, dass es auch in der Schweiz weitere Fälle geben kann. Auch in den Kantonen Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden werden die Massnahmen verlängert.