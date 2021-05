Basel - 15-Jähriger lebensbedrohlich verletzt – Verfahren wegen versuchter Tötung

20min/Steve Last

Monatelang wurde im Hafenareal gefeiert. In der Nacht auf Sonntag wurde ein 15-Jähriger bei einer Massenschlägerei schwerst mit einer Stichwaffe verletzt.

Nach mehreren Monaten illegaler Partys und einem lebensbedrohlich verletzten 15-Jährigen werden nun Massnahmen ergriffen. So soll etwa der Zugang zum Areal durch bauliche Massnahmen beschränkt werden, wie die «bz» berichtet. Zudem wird der Kanton Securitas für das Areal stellen, wie Regierungspräsident Beat Jans an einer Medienkonferenz am Montag sagte.